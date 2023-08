L’indiscrezione: Maximiano, l’Almeria offre 9 milioni. Ma Lotito non si sposta da 10

Chi aveva dato Maximiano all’Almeria come affare fatto 4-5 giorni fa, di sicuro è rimasto deluso. Perché Maximiano è ancora lì, non ha salutato i compagni e serve anche una proposta che convinca la Lazio. Per Lotito non ci sono dubbi: 10 milioni secchi. L’Almeria si è fermata a 9, ma quel milioncino blocca tutto. Maximiano vorrebbe andare per giocare, la Lazio avrebbe il problema di prendere un vice Provedel, ma l’Almeria deve andare in doppia cifra. A meno che Lotito non conceda uno sconto che fin qui non ha concesso.

Foto: Instagram Maximiano