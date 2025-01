L’indiscrezione: Matino, il Benevento ci prova ma il Cittadella può sorpassare

Il Benevento vuole prendere un difensore centrale e lo ha individuato in Emmanuele Matino, classe 1998, in uscita dal Bari. La trattativa non è ancora chiusa visto il forte inserimento del Cittadella, club di Serie B che sta lavorando concretamente per il sorpasso. Per l’attacco il Benevento segue Diaw che sembrava sul punto di andare alla Triestina ma che sta valutando altre proposte, compresa quella del club sannita.

Foto: Instagram Matino