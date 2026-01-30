L’indiscrezione: Masina-Torino, accordo per la risoluzione

30/01/2026 | 21:18:04

Il matrimonio tra Adam Masina e il Torino è ormai ai titoli di coda. In giornata è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto che avrebbe legato il difensore marocchino fino al prossimo giugno con opzione che evidentemente non sarà esercitata. Nelle scorse settimane per il classe 1994 c’era stato qualche sondaggio del Cagliari, ora Masina potrà scegliere con calma la prossima destinazione.

Foto: Instagram Torino