L’indiscrezione: Martinez Quarta al River Plate, le cifre esatte

Lucas Martinez Quarta al River Plate: sono stati finalmente raggiunti tutti gli accordi con la Fiorentina. È stata fatta parecchia confusione sia sulla tempistica che sulle cifre, adesso davvero stanno per essere preparati i contratti. Le cifre esatte: alla Fiorentina andranno 6,5 milioni più 1,5 di bonus. I viola hanno già preso Nicolas Valentini e hanno l’accordo – come anticipato – per Pablo Marí del Monza.

Foto: sito Fiorentina