L’indiscrezione: Marlon allo Shakhtar, ci siamo. Oltre un mese dopo

Marlon allo Shakhtar con De Zerbi. Una notizia che vi abbiamo anticipato lo scorso 12 maggio, pochi giorni fa lo stesso allenatore ha confermato l’interesse. Possiamo aggiungere che per il 26enne difensore centrale brasiliano si tratta soltanto di tempo. C’è la volontà di De Zerbi di aggiungere un rinforzo che conosce bene i suoi meccanismi difensivi, esiste il via libera dello stesso Marlon, anche il Sassuolo si è detto disponibile con l’operazione che è da oltre 10 milioni più bonus. Quindi, non resta che attendere l’annuncio.

Foto: Twitter Shakhtar