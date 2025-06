L’indiscrezione: Marianucci, visite con il Napoli entro 48 ore

04/06/2025 | 10:13:07

Luca Marianucci è pronto per le visite con il Napoli. Accadrà nel giro di 48 ore, quasi sicuramente nella giornata di domani, nel rispetto di accordi che erano stati presi tra l’Empoli e il club di De Laurentiis. Marianucci è un classe 2004 dalle indubbie prospettive, si è già ben disimpegnato in Serie A, operazione da circa 9 milioni. Ora le visite prima dell’annuncio. Il Napoli ha sempre Sam Beukema come obiettivo numero uno per la difesa, l’intenzione è quella di convincere il Bologna prima di dedicarsi ad altri obiettivi. Foto: Instagram Marianucci