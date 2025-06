L’indiscrezione: Marianucci-Napoli, le visite slittano a martedì

05/06/2025 | 09:47:39

Luca Marianucci è da settimane un nuovo difensore del Napoli, adesso non resta che sistemare gli ultimi passaggi burocratici. Le visite del centrale classe 2004, inizialmente fissate per questa settimana, verranno svolte martedì prossimo a Roma. Marianucci è stato una delle note liete nella stagione dell’Empoli, le sue qualità non sono passate inosservate e il Napoli ha chiuso già a marzo l’operazione.

FOTO: Instagram Marianucci