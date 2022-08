L’indiscrezione: Marconi, vantaggio Sudtirol su due club di Serie C

Michele Marconi non ha ripetuto ad Alessandria quanto aveva fatto a Pisa, contributo deludente. Ma l’attaccante adesso ha la possibilità di riscattarsi e di dimostrare di essere all’altezza della Serie B. In stato avanzato la trattativa con il Sudtirol che ha ormai raggiunto quasi tutti gli accordi, mantenendo il vantaggio su un paio di club di Serie C.

Foto: Twitter Alessandria