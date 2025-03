L’indiscrezione: Maran e Dionisi, il piatto piange. Ora…

L’ultimo turno di Serie B ha creato non pochi problemi a Brescia e Palermo. Partiamo dal Brescia: Maran era tornato con non troppa convinzione da parte di Cellino, adesso è probabile che – a seguito della sconfitta di Frosinone – la sosta porti il numero uno del club a sollevarlo nuovamente dall’incarico. Il Brescia aveva chiamato Bisoli per poi esonerarlo, adesso è complicato pensare che possa andare avanti Maran. Quanto al Palermo tra la sessione estiva è quella invernale ha investito tra i 45 e i 50 milioni tutto compreso. Dionisi non ha la fiducia della gente (da settimana), la società ha provato a resistere ma l’ultima sconfitta interna contro la Cremonese è difficile da digerire. Se il gruppo City decidesse di andare avanti con Dionisi, nulla escludiamo, la gestione sarebbe molto complicata all’interno di un evidente flop.

FOTO: Instagram Brescia