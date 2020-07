L’indiscrezione: Mantova, avanza Gilardino per la panchina. E Zironelli…

Le ambizioni del Mantova passeranno quasi sicuramente attraverso la guida di Alberto Giardino. E’ lui il favorito per la panchina, una nuova opportunità dopo la parentesi di Reggio Emilia. Era stato contatto anche Modesto che resta un candidato autorevole per la Primavera del Napoli (con Aladino Valoti nuovo dirigente). Intanto, non sono stati trovati gli accordi – almeno fin qui – tra Mauro Zironelli e la Casertana: era la prima scelta.

Foto: sito ufficiale Pro Vercelli