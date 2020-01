L’indiscrezione: Mangni per l’attacco del Catania, ci siamo

Mangni-Catania, ci siamo. La società siciliana è pronta ad accogliere Doudou Mangni, attaccante classe 1993 in arrivo dal Catanzaro. Come vi abbiamo anticipato ieri, il club rossazzurro ha raggiunto tutti gli accordi per l’ex Atalanta, ora manca solo l’ufficialità, attesa nelle prossime ore.