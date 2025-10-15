L’indiscrezione: Mandragora-Fiorentina, il rinnovo era scritto. Manca solo l’annuncio

15/10/2025 | 13:56:30

Rolando Mandragora e la Fiorentina: un rinnovo scritto già a luglio quando vi avevamo anticipato la volontà reciproca di prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tutto questo malgrado venissero accostati diversi club al centrocampista, sia in Italia che all’estero, senza una trattativa davvero concreta e probabilmente senza la volontà reciproca di lasciarsi. Avevamo aggiunto che la trattativa sarebbe ripartita da settembre in poi, gli accordi sono stati blindati da una ventina di giorni e manca solo l’annuncio. Il nuovo impegno, non troppo lontano dai due milioni a stagione, scadrà il 30 giugno 2028 con possibile inserimento di un’opzione. Il matrimonio tra la Fiorentina e Mandragora continua.

