L’indiscrezione: Mandorlini-Cremonese, confermato lo scenario delle 23.10 di ieri

La Cremonese potrebbe presto cambiare guida tecnica. Confermato lo scenario che vi avevamo anticipato ieri sera alle 23.10, quando abbiamo detto che la posizione di Massimo Rastelli fosse sempre più in bilico e che per il patron Arvedi fosse arrivato il momento delle valutazioni, considerato lo scarso rendimento della squadra e che nel prossimo turno il club lombardo riposerà. Se venisse confermato il ribaltone, la Cremonese è pronta a richiamare in panchina Andrea Mandorlini dopo l’addio dello scorso novembre. Intanto, nella prima mattina erano circolate dei rumors su Bonato come possibile nuovo direttore sportivo della Cremonese, mentre con Sogliano non sono stati approfonditi i contatti perché l’ex diesse di Bari e Palermo evidentemente ha progetti più ambiziosi.