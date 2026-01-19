L’indiscrezione: Mandas, il Bournemouth può sfondare il muro dei 20 milioni

19/01/2026 | 23:20:05

Christos Mandas in partenza dalla Lazio con il Bournemouth fortemente interessato. Partendo da questo presupposto, la settimana scorsa avevamo aggiunto che la Lazio non si sarebbe accontentata di una cifra inferiore ai 20 milioni e che sarebbe stato importante avere le garanzie di un obbligo di riscatto abbastanza comodo. Infatti, non c’erano accordi la settimana scorsa, malgrado ci fossero certezze di una trattativa in dirittura d’arrivo. La realtà è che il Bournemouth sta aumentando l’offerta, esaudendo le richieste della Lazio, con garanzie precise sulla formula e sull’incasso di una cifra molto importante con grande plusvalenza. E solo a quel punto darà il via libera.

Foto: Instagram personale