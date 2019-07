L’indiscrezione: Mancini alla Roma, countdown. E Gasperini insiste per Ferrari

Gianluca Mancini alla Roma, ci siamo. Operazione ormai vicina ai dettagli, da circa 25 milioni, possibile anche la formula del prestito con obbligo di riscatto. Uno dei due difensori giallorossi sarà lui, l’altro prevedibilmente Alderweireld visto che per il momento ha perso consistenza la candidatura di Bartra. Intanto, l’Atalanta valuta qualche pista all’estero per la sostituzione di Mancini, ma a Gaspeirni piace moltissimo Ferrari. Il Sassuolo sta per accogliere, come previsto, Gravillon, l’allenatore De Zerbi stravede per Ferrari, ma l’Atalanta insisterà.

Foto: sito ufficiale Atalanta