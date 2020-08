L’indiscrezione: Males al Parma via Inter, ci sono gli accordi e le firme

Darian Males all’Inter e poi il parcheggio al Parma. E’ trascorso tanto tempo, quasi due mesi, da quando vi abbiamo svelato la forte irruzione nerazzurra per l’attaccante classe 2001 del Lucerna, talento indiscutibile e dal futuro importante. Nelle ultime settimane l’Inter ha lavorato a fari spenti per ribadire e perfezionare gli accordi. Il Parma sarà una successiva conseguenza per consentirgli di avere la visibilità necessaria. Ci sono gli accordi e anche le firme, magari l’annuncio non arriverà in due o tre giorni, ma sono dettagli.

Foto: Twitter @FootballScoutYG