L’indiscrezione: Malen-Roma, c’è l’apertura al prestito

12/01/2026 | 00:13:00

Donyell Malen e la Roma: ci sono conferme assolute rispetto a quanto abbiamo raccontato in esclusiva nel pomeriggio. Andiamo oltre: sull’operazione in prestito con diritto di riscatto c’è l’apertura totale dell’Aston Villa, una disponibilità reale anche per il desiderio del classe 1999 olandese di fare una nuova esperienza. La Roma ritiene che Malen sia per caratteristiche la soluzione perfetta dal punto di vista tecnico per Gasperini. Adesso i lavori andranno avanti per arrivare a una definitiva quadratura: bisogna avere prudenza fino alla fine, ma siamo dentro la trattativa in modo da arrivare presto alla definizione.

Foto: twitter Olanda