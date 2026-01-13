L’indiscrezione: Maldini, la Lazio resta in stand-by

13/01/2026 | 23:25:47

Con l’arrivo di Giacomo Raspadori gli spazi per Daniel Maldini si restringeranno ancor di più. E quindi le possibilità che possa andar via crescono a dismisura. Confermiamo la posizione della Lazio che non esce da una posizione di stand-by, la situazione legata agli esterni offensivi è ancora bloccata, c’è una proposta per Cancellieri da parte del Brighton, il club biancoceleste non muove per ora passi verso Maldini. Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un sondaggio anche della Juventus, possono esserci altri club, possibili sviluppi nei prossimi giorni.

