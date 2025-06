L’indiscrezione: Makoumbou, una sirena greca (e non solo). Il Cagliari decide

20/06/2025 | 23:42:58

Antoine Makoumbou ha un contratto con il Cagliari in scadenza tra poco più di un anno, quindi una decisione dovrà essere presa nelle prossime settimane in assenza di rinnovo. Per il centrocampista classe 1998 ci sono stati diverse sirene, dalla Turchia e non solo, ma negli ultimi giorni si è materializzata una sirena greca, per la precisione il Paok Salonicco. Operazione da circa 4 milioni per il cartellino, al Cagliari l’ultima decisione.

