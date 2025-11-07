L’indiscrezione: Mainoo, il Napoli apprezza ma aspetta. Anche la Roma ha sondato

07/11/2025 | 17:30:27

Kobbie Mainoo e il Napoli: dalla prima indiscrezione proveniente dall’Inghilterra dello scorso agosto (eravamo negli ultimi giorni di calciomercato) a un’evoluzione che va seguita. Il ragazzo classe 2005, eccellente talento del Manchester United con due anni di contratto più opzione, sta spingendo per giocare di più. E il suo club deve prendere una decisione. L’agenzia che assiste Mainoo ha già avuto rapporti di lavoro con il club azzurro, al Napoli il profilo piace molto ma deciderà se affondare nelle prossime settimane. Ovviamente dipenderà dalla valutazione (alta, tra i 45 e i 50 milioni) e quindi dalla possibilità di prenderlo intanto in prestito, tenendo conto che i Red Devils qualche errore grosso di mercato (vedi McTominay e non solo) lo hanno già fatto. Negli ultimi giorni anche la Roma ha sondato per capire la fattibilità dell’operazione, essendoci il forte gradimento per un centrocampista che può coprire diversi ruoli e che ha enormi qualità. Ovviamente la formula, i costi e l’ultima volontà del Manchester United faranno la differenza.

Foto: Instagram Mainoo