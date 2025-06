L’indiscrezione: Maignan, l’offerta Chelsea è di 15 milioni più bonus. L’attesa di Allegri

04/06/2025 | 10:55:21

Il Chelsea è in pressing su Mike Maignan da almeno 48 ore, un gradimento assoluto ma solo alle condizioni migliori. Il Chelsea non vuole pagare più di 15 milioni più eventuali bonus per un portiere molto apprezzato ma trentenne e in scadenza di contratto tra poco più di un anno. Una cifra che il Milan ritiene troppo bassa, la richiesta è di almeno 25 milioni più bonus, quindi resta una distanza, tenendo conto che le trattative per il rinnovo con il club rossonero oggi sono su un binario morto. Ad Allegri hanno proposto Milinkovic–Savic, la sua priorità sarebbe quella di tenere Maignan, ma senza rinnovo sarebbe complicato. E comunque il Chelsea deve alzare offerta, al momento le condizioni non ci sono.

Foto: X Milan