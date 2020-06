L’indiscrezione: Magoni ha rescisso con il Renate. Domani la firma con la Feralpisalò. I dettagli

Oscar Magoni ha rescisso poco fa il contratto che lo avrebbe legato al Renate. Ulteriore conferma di un accordo ormai raggiunto con la Feralpisalò, sarà lui il direttore sportivo dell’ambizioso club di Serie C. Manca soltanto la firma, prevista per la giornata di domani: c’è un’intesa per un contratto biennale con opzione. Magoni riparte dalla Feralpisalò, in arrivo il nero su bianco.