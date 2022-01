L’indiscrezione: Magnani verso la Samp. Marchizza-Hellas, si. E l’Empoli…

E’ in dirittura d’arrivo la trattativa per il trasferimento del difensore Giangiacomo Magnani in prestito dal Verona alla Sampdoria. Mancano davvero gli ultimissimi dettagli, ma ormai il via libera è arrivato e si tratta soltanto di avere un minimo di pazienza. L’Hellas prenderà dall’Empoli il difensore 23enne Riccardo Marchizza, anche in questo caso ci sono gli accordi, aspettando che i toscani individuino il sostituto.

FOTO: Instagram Magnani