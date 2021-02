L’indiscrezione: Maggio al Lecce in dirittura, incontro per le firme

Il Benevento ha risolto il contratto con Christian Maggio poche ore fa. Il terzino destro, ex Napoli, è vicinissimo al Lecce, è pronto l’incontro per le firme. Maggio, a 38 anni, vuole ancora dire la sua e per farlo la Serie B sembra la strada ottimale, il club pugliese ha deciso di puntare su di lui.

Foto: Twitter Napoli