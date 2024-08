L’indiscrezione: Machin al Frosinone in prestito secco. Lunedì la firma

José Machin sarà un nuovo centrocampista del Frosinone. In giornata sono stati messi a posto gli ultimi dettagli per Il classe 1996 che ha ancora due anni di contratto con il Monza. Ma ormai è tutto ok, al punto che lunedì prossimo ci sarà la firma e Machin si metterà a disposizione del suo nuovo allenatore Vivarini.

Foto: Twitter Monza