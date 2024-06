L’indiscrezione: Luperto-Cagliari, va colmata una distanza sull’ingaggio

Il Cagliari annuncerà Davide Nicola come nuovo allenatore e confida di aggiungere Sebastiano Luperto per il reparto difensivo. Esiste un accordo con l’Empoli, ma va raggiunto quello con il difensore che chiede un ingaggio di circa un milione, oggi esiste una distanza di 250-300 mila euro tra la proposta del Cagliari e la richiesta di Luperto. Le parti continueranno a lavorare per arrivare alla fumata bianca, al momento c’è distanza.

Foto: Twitter Empoli