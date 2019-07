L’indiscrezione: Lukaku e Dzeko, l’Inter insiste per la coppia! Gli scenari

Come raccontato in tempi non sospetti, Romeu Lukaku si è promesso all’Inter. E ora il club nerazzurro ha intenzione andare fino in fondo, entrando nel vivo della trattativa con il Manchester United. I Red Devils per il cartellino del belga chiedono circa 70 milioni con pagamento minimamente dilazionato, l’Inter continua a lavorare per trovare la giusta quadratura forte del sì incassato dal diretto interessato. Capitolo Dzeko: in questo momento c’è una fase di stand-by con la Roma, anche a causa della vicenda Barella. Ma l’Inter ha un accordo totale con il bosniaco, vuole arrivare al traguardo avvicinandosi alle richieste del club giallorosso e regalare a Conte il tandem Dzeko-Lukaku. L’Inter insiste per la coppia…

Foto: Twitter ufficiale Premier League