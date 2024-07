L’indiscrezione: Lucchesi molto richiesto, la decisione della Fiorentina

Lorenzo Lucchesi è un difensore centrale classe 2003 molto promettente e che ha fatto bene nella sua ultima esperienza di Terni. Rientrato alla Fiorentina per fine prestito, sono arrivate tre proposte dalla Serie A e almeno 4 dalla B. Ma per ora il club viola ha deciso di tenerlo e di metterlo a disposizione di Palladino, una decisione definitiva verrà presa più avanti. E non si può certo escludere che resti.

Foto: Instagram Lucchesi