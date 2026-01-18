L’indiscrezione: Lucca-Nottingham Forest, una rincorsa dal 3 gennaio. Le ultime. E il Pisa…

18/01/2026 | 19:34:44

Lorenzo Lucca e il Nottingham Forest: primo passaggio in esclusiva lo scorso 3 gennaio, quando agli inglesi non era stato ancora accostato il nome dell’attaccante del Napoli. Ieri abbiamo aggiunto che il Nottingham era tornato in pressing, oggi ha presentato una proposta in prestito oneroso con diritto di riscatto vicino ai 30 milioni. Gli inglesi vorrebbero prelevare Lucca per un’esperienza in Premier League e apprezzano molto il profilo. Adesso la decisione spetterà all’ex Udinese che deve sciogliere tutte le riserve. Fino a quel momento consiglieremmo di tenere aperta la pista Pisa che – come svelato ieri – spera ancora di poter riportare per circa 4 mesi in Toscana l’ex Udinese.

Foto: Instagram Napoli