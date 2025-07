L’indiscrezione: Lucca-Napoli, possibili visite già giovedì

15/07/2025 | 22:45:21

Il Napoli sta definendo l’operazione Lucca, siamo già allo scambio dei commenti. Un affare di circa 35 milioni, prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’Udinese aveva chiesto inizialmente 40 milioni, i buoni rapporti tra i club hanno portato a uno sconto. E il Napoli ha accelerato dopo aver deciso di non affondare per Nunez, in modo da destinare la differenza di valutazione tra i due attaccanti agli altri investimenti di mercato (Milinkovic-Savic e Ndoye). Se lo scambio di documenti procederà nel migliore dei modi, Lucca svolgerà le visite già giovedì. Altrimenti slitteranno di poche ore.

Foto: Instagram Lucca