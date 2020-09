L’indiscrezione: Luca Pellegrini ha scelto il Genoa. La situazione Juve sulla fasce

Luca Pellegrini ha scelto il Genoa, come vi abbiamo anticipato ieri. E la Juve ha sempre in bilico De Sciglio che era stato ceduto alla Roma prima di una frenata sulla trattativa. Vedremo se il Psg tornerà sull’ex Milan oppure se ci saranno altre soluzioni. La Juve resta sempre su Emerson Palmieri, vecchio obiettivo di sempre, a maggior ragione dopo le ultime evoluzioni che lo vedono da separato in casa al Chelsea.

Foto: Instagram personale