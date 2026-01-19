L’indiscrezione: Lovric, contatti fitti tra Cagliari e Udinese

19/01/2026 | 23:10:50

Sandi Lovric torna in orbita Cagliari. Una nostra esclusiva dello scorso 2 gennaio che va seguita dopo una breve fase di stand-by, c’è già stato un ritorno di fiamma. Lovric gioca poco a Udine, piace molto al Cagliari che presto accoglierà Sulemana e Dossena, qualche settimana fa si era concesso una pausa di riflessione perché c’erano altre proposte dall’estero. Ma adesso Lovric ha aperto al Cagliari e potremmo avere novità nei prossimi giorni.

Foto: sito Udinese