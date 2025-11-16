L’indiscrezione: Lorenzo Insigne, il futuro e la verità sulla Fiorentina

16/11/2025 | 21:45:29

Lorenzo Insigne ha un discorso impostato con la Lazio addirittura dallo scorso luglio quando ve ne abbiamo parlato in esclusiva. Adesso dipenderà da diverse cose, ma la partita è aperta e proprio per questo motivo l’ex Napoli ha detto no ad alcune proposte che gli sono arrivate nelle ultime settimane. Una precisazione sulla Fiorentina: non c’è fondamento sulle voci delle ultime ore legate a una trattativa avanzata con i viola. Insigne era stato timidamente proposto la scorsa estate e ne avevamo parlato, ma senza alcun tipo di approfondimento. Da quelle settimane non c’è stato un ritorno di fiamma nelle ultime settimane e neanche un sondaggio, l’argomento non è stato minimamente sfiorato e sarebbe sorprendente se lo fosse nei prossimi giorni. Insigne confida che la sua lunga attesa possa essere premiata con una destinazione all’altezza delle sue ambizioni.

Foto: Instagram SSC Napoli