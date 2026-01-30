L’indiscrezione: Lookman-Fenerbahce, base di accordo da 35 milioni. I bonus…

30/01/2026 | 11:29:17

Ademola Lookman viaggia spedito verso il Fenerbahce: una rincorsa che parte da settembre quando vi avevamo anticipato il tentativo a vuoto, in quei giorni successivi alla conclusione del mercato italiano l’Atalanta non avrebbe voluto cederlo. Ma il pressing in corso degli ultimi giorni ha ormai portato a una base di intesa da 35 milioni, ora l’Atalanta sta chiedendo 3-4 milioni in più di bonus e la trattativa si sta avvicinando sempre più alla definizione.

Foto: Instagram Lookman