L’indiscrezione: Longo, sempre più Bari. Ma non deve liberarsi dal Como

Moreno Longo è sempre più vicino, da ieri subito dopo pranzo, alla panchina del Bari. Ieri sono stati concordati i termini economici per un contratto biennale, oggi arriverà il via libera definitivo. Una cosa da chiarire rispetto a qualche ricostruzione giornalistica: Longo non deve liberarsi dal Como, lo aveva già fatto diversi mesi fa. L’allenatore aspetta soltanto di definire gli ultimi dettagli per andare a Bari.

Foto: twitter Como