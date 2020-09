La situazione Trapani non è semplice, ci sono almeno un paio di situazioni in uscita. Su Nzola è forte il pressing dello Spezia, che vorrebbe regalarlo presto a Italiano, considerate le difficoltà di arrivare ad altri attaccanti. Mentre il centrocampista Luperini, come già raccontato, gradirebbe un futuro a Palermo malgrado diverse proposte arrivate dalla Serie B.

Foto: logo Palermo