L’indiscrezione: Livorno crisi, ora è ultimo e Breda barcolla

Una sconfitta sanguinosa, quella contro il Trapani. E ora il Livorno è ultimo, proprio in compagnia della squadra siciliana. Una partita che potrebbe costare casa a Roberto Breda, a rischio da diverse settimane e che aveva salvato il posto vincendo il derby conta il Pisa. Poi una nuova crisi, acuita dagli ultimi risultati e dalla sconfitta del pomeriggio. Breda barcolla, in passato al Livorno era stato proposto anche Di Biagio, ma Spinelli aveva deciso di andare avanti. Ora possono esserci altre soluzioni, la situazione è davvero difficilissima per Breda.