L’indiscrezione: Liverani-Parma, tanto rumore per nulla. L’esito del summit, mercato compreso

Fabio Liverani e il Parma continuano, si spera anche ben oltre la proibitiva trasferta di Bergamo. Era tutto chiaro ieri: il pesante contratto di D’Aversa e le perplessità dell’allenatore legato da un impegno oneroso fino al 2022 hanno fatto la differenza. E la riunione prevista per stamattina ha toccato temi di mercato, si cercheranno interventi mirati, la posizione di Gervinho resta in bilico. E’ chiaro che adesso bisogna ricominciare a fare risultato ma l’intenzione, almeno in queste ore, è quella di andare oltre l’esito della gara di Bergamo.

Foto: Parma sito Ufficiale