L’indiscrezione: Liverani domani a Cagliari, pronto un biennale

Ormai non ci sono dubbi: Fabio Liverani si appresta a diventare il nuovo allenatore del Cagliari. Dalla sorpresa di un paio di giorni fa, alla pole mantenuta ieri, con De Rossi a ridosso. Domani sarà il giorno del blitz in Sardegna per firmare il contratto che lo legherà al club di Giulini: pronto un biennale. Il Cagliari si affida a lui, manca solo la firma, per dimenticare l’ultima stagione con la dolorosissima retrocessione.

Foto: Twitter Liverani