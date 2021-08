L’indiscrezione: Liotti-Reggina, è fatta per il rinnovo

E’ fatta per il rinnovo di Daniele Liotti con la Reggina. Accordo triennale, respinto l’assalto dell’Alessandria. Come vi avevamo anticipato, la priorità della Reggina era quella di provvedere al prolungamento. Tutto ok, manca solo annuncio.

Foto: logo Reggina