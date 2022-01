Una sorpresa del 27 dicembre che si sta per materializzare. Scambio di documenti in corso per il trasferimento di Daniele Liotti dalla Reggina al Cosenza in prestito fino a giugno. Il club amaranto ha individuato il sostituto, si tratta di Federico Giraudo, classe 1998. Impostati gli accordi con la Vis Pesaro, si conta di chiudere nel giro di 48 ore.

FOTO: Instagram Liotti