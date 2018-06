L’indiscrezione: l’Inter resiste per Emmers. Anche nell’affare Nainggolan…

Xian Emmers ha dimostrato di essere un centrocampista completo, già competitivo oggi e di sicura prospettiva. Classe 1999, qualità indiscutibili, l’idea dell’Inter è ora quella di resistere. Ha tolto Emmers dagli affari con il Genoa (il doppio scambio è ormai andato in porto), ha intenzione di fare la stessa cosa con la Roma. Nell’ambito dell’operazione che porterà Nainngolan in nerazzurro, ci sarà Zaniolo e quasi sicuramente Santon. Ma non ci sarà Emmers che l’Inter, salvo clamorosi ripensamenti, intende aggregare al gruppo di Spalletti. Almeno nella prima parte del ritiro. E così si troveranno gli accordi per perfezionare il trasferimento di Nainggolan all’Inter, a quel punto Pastore sarà libero di andare alla Roma (gli accordi sono totali sia con il Psg che, da due giorni, con il diretto interessato).

Foto: Youtube