L’indiscrezione: l’Inter aspetta il responso per Handanovic e Viviano…

Dopo gli ultimi accertamenti, l’Inter aspetta il responso per Samir Handanovic. Non è un infortunio semplice ma la speranza forte è che il portiere possa tornare disponibile in tempi molto stretti.

Presto ci saranno ulteriori aggiornamenti. Intanto, Emiliano Viviano sta per lasciare l’albergo che lo ha visto ospite per diversi giorni in attesa di una risposta dell’Inter.

Dopo le visite e i test, la risposta non è ancora arrivata. Un particolare che sintetizza la volontà dell’Inter di dare la precedenza alla vicenda Handanovic, nella speranza che i tempi di rientro siano sempre più rapidi.

Foto: Twitter ufficiale Inter