L’indiscrezione: l’Inter aspetta, ha Zapata in testa. No a Kean. La verità su Correa e Jovic

Per molti l’operazione Zapata-Inter ha scarse possibilità di andare in porto, ma se il club nerazzurro aspetta ci sarà pure un motivo. Il motivo è che l’Inter ha memorizzato il desiderio di Zapata di fare una nuova esperienza, valuta il cartellino 30 milioni più bonus, ora bisogna aspettare che l’Atalanta individui un sostituto. Per la verità Gasperini vorrebbe tenere Zapata, ma la partita è aperta proprio perché il colombiano ha fiutato la grande occasione e non intende perderla. Si parla molto di Kean, ma non ci sono grandi conferme, è un profilo da non tenere in seria considerazione. Jovic piace, ma siamo allo stato embrionale, l’Inter aspetta gli sviluppi per Zapata. E poi prenderà eventualmente in considerazioni altre ipotesi, a partire da Correa.

Foto: Instagram personale Zapata