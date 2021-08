L’indiscrezione: l’Inter aspetta Dzeko entro domani. C’è una promessa Roma a prescindere

Edin Dzeko si prepara ad abbracciare l’Inter. E l’Inter lo aspetta entro domani sera, avendo da tempo raggiunto l’accordo per un biennale da circa 5 milioni più bonus a stagione. Tra poco ci sarà un vertice per il via libera. E’ vero che la Roma deve prendere il sostituto, ma c’era un accordo retrodatato. Questo accordo: in caso di offerta gradita, Dzeko sarebbe stato liberato a prescindere. Ora il bosniaco, senza sbattere i pugni, vuole essere liberato. E’ il primo passaggio del mercato nerazzurro che prevederà almeno altre tre operazioni.

Foto: Twitter Roma