L’indiscrezione: Lindelof non è nella lista della Fiorentina

Victor Lindelof è stato inserito nella lista della Fiorentina, un nome (l’ennesimo in libertà e senza riscontri: la lista della fantasia è già a quota 30) che possiamo scartare. Non discutiamo che il difensore trentenne svedese del Manchester United possa essere stato proposto a diversi club, ma da subito si è capito che non ci sono margini di manovra con i viola. La Fiorentina potrebbe prendere un altro difensore, ma possiamo soltanto dire che non sarà Lindelof.

Foto: sito United