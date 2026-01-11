L’indiscrezione: Lescano-Brescia, serve un rilancio

11/01/2026 | 14:00:22

Facundo Lescano piace molto al Brescia, ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma serve un’offerta leggermente superiore ai 500 mila euro per convincere l’Avellino. Il club lombardo si era materializzato nei giorni scorsi, non ha alzato la posta, ma la partita resta aperta. Lascano ha dato disponibilità, tuttavia serve un accordo tra i club. La Salernitana resta sullo sfondo perché ha sempre apprezzato Lescano, lo ha anche chiesto, tuttavia fin qui non si è esposta. Per l’Avellino non è un problema, solo l’offerta giusta potrà sbloccare la situazione.

foto sito avellino