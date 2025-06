L’indiscrezione: Leoni incedibile? No, ma il Parma detta le condizioni

18/06/2025 | 23:59:55

Giovanni Leoni ha dimostrato di essere un grande difensore, un 2006 affidabilissimo e dalle prospettive enormi. C’è una premessa: il Parma chiede una cifra più vicina ai 25 che ai 20 milioni più bonus, un modo per dire “vorremmo tenerlo con noi per un’altra stagione”, come ha detto recentemente il dirigente Cherubini. L’Inter ci ha provato, nel corso di un famoso incontro milanese e come vi abbiamo svelato, al Milan piace molto e non escludiamo sondaggi dall’estero. Ma, ripetiamo, serve un grande sforzo: il mercato è lungo, certo, la posizione del Parma chiara.

Foto: X Parma