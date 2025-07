L’indiscrezione: Leoni e Lookman le due priorità. L’Inter ci proverà fino in fondo

16/07/2025 | 23:45:45

Certo, costano. Ma l’Inter ha due priorità per difesa e attacco, stiamo parlando di Giovanni Leoni e Ademola Lookman. I nerazzurri faranno di tutto per chiudere la doppia operazione, prima incassando da diverse cessioni in piedi. Per Leoni vale quanto vi abbiamo svelato la sera dell’incontro con il Parma per chiudere Bonny, l’Inter si è informata per il 2006 che ha una valutazione alta (base 30 milioni). Ma che non è incedibile, a patto che ci siano le condizioni giuste. L’Inter ha due vantaggi: i rapporti con il Parma e il fatto che Chivu sia stato l’ultimo allenatore a lavorare con Leoni. E nell’affare potrebbe anche rientrare Sebastiano Esposito, centravanti che piace molto al club emiliano. Serve il resto, certo, ma l’Inter ci proverà fino in fondo: la doppia “L” per difesa e attacco.

Foto: X Parma