L’indiscrezione: l’Empoli blinda il baby talento Zanaga

18/07/2025 | 23:35:03

Edoardo Zanaga è un attaccante dalle grandi qualità, classe 2008, per l’Empoli un autentico predestinato. Al punto che nelle ultime settimane diversi club importanti avevano messo gli occhi su di lui, confidando di trovare un accordo rapido per inserirsi nella trattativa-rinnovo. Ma l’Empoli ha giocato di anticipo, raggiungendo l’accordo per il prolungamento fino al 2008 e blindando così Zanaga che ha tutte le qualità per imporsi a grandi livelli.

Foto: logo Emp